З численними тілесними ушкодженнями та переломами до лікарні бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала 76-річну тернополянку. Жінка потрапила під колеса автомобіля.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 16 грудня близько 9:15 у Тернополі на вулиці Князя Острозького.

Під час перевірки стало відомо, що житель Рівненської області, керуючи автомобілем Peugeut Expert, допустив наїзд на пішохода. На момент аварії жінка була на нерегульованому пішохідному переході. Її госпіталізували.

За попередніми даними, водій був тверезий, але у нього взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.

Триває слідство відповідно до статті 286 Кримінального кодексу України.

