Сергій Дибчиков із села Лішня на Кременеччині загинув на 29-му році життя. Став небесним ангелом, залишивши біль та смуток у земному світі. Вічна та світла пам’ять тобі, Сергію! Легеньких небесних хмарин!

« У Кременецьку громаду надійшла трагічна звістка про те, що 9 липня 2025 року в районі н. п. Ставки Краматорського району загинув військовослужбовець, житель села Лішня, майстер ударних безпілотних авіаційних комплексів солдат ДИБЧИКОВ Сергій Леонідович, 1996 року народження. Висловлюємо співчуття рідним, близьким та усім, хто знав Героя Сергія!», – йдеться в повідомленні міського голови Кременця Андрія Смаглюка.

