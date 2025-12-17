У центрі публічної дипломатії Дипломатичної академії України відбулася церемонія нагородження Young Diplomat Award 2025, організована United Youth. У межах заходу Фонд родини Богдана Гаврилишина оголосив спеціальну відзнаку за найкращі авторські практики у сфері молодіжної дипломатії.

До переліку відзначених увійшла Людмила Галюлько, студентка групи ЕМЕн-41 навчально-наукового інституту міжнародних відносин ім. Б.Д. Гаврилишина, з проєктом “Responsibility Checklist” чек-лист дій для іноземних громадян, які прагнуть підтримати Україну.

Проєкт спрямований на популяризацію простих і доступних форм підтримки України за кордоном. Чек-лист містить перелік невеликих щоденних дій – від спроб приготувати українську страву до ознайомлення з українською літературою чи поширення перевіреної інформації. Ці активності не потребують значних ресурсів, але поступово формують ширше розуміння української культури та сприяють міжнародній солідарності.

Ініціатива акцентує на тому, що підтримка України може бути не лише фінансовою чи урядовою: важливу роль відіграють індивідуальні кроки громадян різних країн, які через побутові, культурні та просвітницькі дії створюють позитивний образ України у світі.

Визнання проєкту підкреслює важливість малих, але системних дій у сфері громадської дипломатії та демонструє активну участь української студентської молоді у формуванні міжнародного інформаційного середовища.

Чек-лист було розроблено за підтримки European Youth Parliament (EYP) та представлено на European Youth Event в Страсбурзі та інших заходах.

Надалі ініціатива, разом з іншими відзначеними практиками, буде опублікована у спеціальному збірнику.

