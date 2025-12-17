З 10 по 17 грудня в місті Кінбаум у Німеччині проходив Чемпіонат Європи з боксу (U-17). Тернополянка Олександра Черевата у ваговій категорій 44-46 кг, вигравши у представниць Болгарії, Туреччини та Греції, пройшла у фінал. Там вона протистояла спортсменці з Великої Британії, яка є дворазовою чемпіонкою Євпропи.

Виконавши усі настанови тренерів, Олександра впевнено вела бій, але досвідчена суперниця здобула перемогу. Тож за підсумками чемпіонату п’ятнадцятирічна тернополянка посідає друге місце, здобувши звання віце-чемпіонки Європи та виконавши норматив майстра спорту України з боксу.

Тренують дівчину Володимир Шнуровський і Роман Череватий.

Зазначимо, що Олександра тренується у «КДЮСШ з греко-римської боротьби», є віце-чемпіонкою Азії та срібною призеркою чемпіонату світу серед школярів.

