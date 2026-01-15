На щиті повертається додому ще один молодий воїн. Миколі Хом’яку із села Веращаки Лановецької громади назавжди буде 39 років. Вічна пам’ять і шана Герою!

«Лановецька громада у скорботі: на Донеччині загинув Микола Хом’як. Відданий військовій присязі на вірність українському народу, мужньо виконавши військовий обов’язок, в бою за Україну її свободу і незалежність, загинув 39-річний житель с.Верещаки Микола Хом’як.

Вічна пам’ять Герою! Щирі співчуття рідним та близьким», – повідомили на сторінці Лановецької міської ради.