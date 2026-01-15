У Тернополі співробітники карного розшуку викрили осіб, причетних до крадіжок з водоматів. Про це інформує відділ комунікації поліції Тернопільської області.

Співробітники кримінальної поліції викрили осіб, причетних до серії крадіжок із торгових автоматів питної води, які впродовж кількох тижнів відбувалися у різних мікрорайонах міста. Загальна сума збитків, завданих підприємцям, становить близько 40 тисяч гривень.

Із заявами до поліції почали звертатися власники водоматів ще наприкінці 2025 року. За їхніми словами, невідомі особи пошкоджували водомати та викрадали гроші.

У ході оперативно-розшукових заходів правоохоронці Тернопільського райуправління поліції встановили осіб, причетних до злочинів. Це – раніше судимі за майнові злочини, наркозалежні 20-ти та 24-річний мешканці Тернопільського району. Чоловіки діяли за схожою схемою, користуючись нічним часом. Фігуранти за допомогою металевих предметів виламували купюроприймачі, розбивали їх та забирали готівку.

Зловмисники у скоєному зізналися. Вирішується питання про оголошення їм підозри за частиною 4 статті 185 (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України, а також обрання запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.