

Повідомлення про травмовану 70-річну тернополянку надійшло на спецлінію поліції 14 січня близько 8:08 від лікаря екстреної медичної допомоги. Травми жінка отримала в дорожньо-транспортній пригоді.

Про це інформує відділ комунікації поліції Тернопільської області.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Тернопільського райуправління поліції. У ході перевірки стало відомо, що водій автомобіля Jeep Cherokee, рухаючись майданом Волі в напрямку вулиці Замкова, допустив наїзд на пішохода. Потерпіла переходила проїжджу частину дороги в межах нерегульованого пішохідного переходу. Її з численними тілесними ушкодженнями госпіталізували.

Кермувальник, попередньо, тверезий, але в нього взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство відповідно до статті 286 Кримінального кодексу України.

“Часто пішоходи помилково вважають, що вихід на пішохідний перехід автоматично гарантує безпеку та зобов’язує водія миттєво зупинитися. Проте сніг і ожеледь суттєво змінюють умови руху: на слизькому покритті гальмівний шлях автомобіля зростає в кілька разів. Навіть за дотримання швидкісного режиму водій фізично може не встигнути зупинитися, якщо пішохід раптово починає перехід дороги.

Перед тим як ступити на проїзну частину, пішохід зобов’язаний переконатися, що транспортний засіб зупиняється і пропускає його. Лише взаємна відповідальність та усвідомлення небезпеки здатні запобігти трагедіям на дорозі”, – зазначили в поліції.