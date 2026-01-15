За вчинення шахрайських дій жителю Козлівської громади загрожує до п‘яти років позбавлення волі.

Чоловік, влаштувавшись експедитором до приватного підприємця, заволодів майже 173 тисячами гривень.

Про це інформує відділ комунікації поліції Тернопільської області.

До співробітників Тернопільського районного управління поліції звернувся місцевий підприємець і повідомив про шахрайські дії одного зі своїх співробітників, який займався доставкою товару. До обов‘язків останнього входило також забирати з торгових точок кошти за продукцію. Проте під час ревізії було виявлено нестачу – майже 173 тисячі гривень.

Підприємець спробував домовитися зі співробітником про повернення коштів. Зловмисник спочатку заперечував, що саме таку суму привласнив, називав значно менші цифри, а згодом взагалі перестав виходити на зв’язок. Потерпілий звернувся до правоохоронців.

Поліцейські задокументували три факти шахрайських дій з боку фігуранта. Він двічі шляхом обману та зловживання довірою привласнював кошти наприкінці 2025 року, але найбільшу суму – майже 90 тисяч – на початку цього року.

Вирішується питання про оголошення 37-річному фігурантові підозри за частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України. Зловмисникові загрожує до п‘яти років позбавлення волі.