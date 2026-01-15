Професійною спілкою працівників, кафедрою фізичної реабілітації і спорту та центром студентського спорту Західноукраїнського національного університету було організовано змагання з настільного тенісу серед працівників ЗУНУ, присвячені 60-річчю класичного університету Тернополя.

За результатами проведених змагань місця розподілилися наступним чином: в індивідуальному розряді: перше місце посів Чорний Роман, друге місце – Стецько Микола, третє місце – Дзюрбель Андрій; у парному розряді: перше місце – Дзюрбель Андрій, Микитюк Петро; друге місце – Стецько Микола, Худик Дмитро; третє місце – Чорний Роман, Августин Руслан.

У номінації «Вірність спорту» переміг Микитюк Петро; номінацію «За волю до перемоги» здобув Августин Руслан; у номінації «Молодість та перспектива» переміг Худик Дмитро.

Змагання пройшли в дружній, доброзичливій атмосфері та ще раз засвідчили, що спорт є важливою складовою корпоративної культури університету. Настільний теніс об’єднав колег, подарував позитивні емоції, можливість активного відпочинку та здорового суперництва.