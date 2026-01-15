Тернопільська міська територіальна громада отримала генератор потужністю 28-30 кВт від народу Тайваню як допомогу у забезпеченні безперебійної роботи важливих об’єктів.

Передача обладнання відбулася в межах Меморандуму про взаєморозуміння та співпрацю Асоціації міст України з Представництвом Тайбею.

Як наголошують в Асоціації міст України, такий генератор здатен самостійно забезпечити електрозабезпечення об’єктів освіти, медицини чи теплопостачання:

підтримку циркулярних насосів опалення та освітлення дитячого садочка до 200 дітей;

освітлення школи до 600 учнів;

повноцінну роботу 3-х амбулаторій загальної практики сімейної медицини;

забезпечення 3-х стаціонарних пунктів незламності та обігріву до 50 людей кожен.