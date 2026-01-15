У зимовий період зростає ризик появи диких лисиць у населених пунктах. Основна причина – нестача корму в природному середовищі. Особливу небезпеку становлять інфіковані сказом тварини, які втрачають страх перед людиною та можуть поводитися агресивно або неприродно лагідно.

У грудні 2025 року в селі Городок Заліщицької ТГ Чортківського району на приватному подвір’ї було виявлено мертву лисицю, що ймовірно контактувала з домашнім собакою.

Ветеринарними спеціалістами проведено епізоотичне розслідування, лабораторні дослідження підтвердили сказ. Рішенням місцевої ДНПК запроваджено карантинні обмеження та комплекс протиепізоотичних заходів.

Про це повідомили у Головному управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області.

Чому це небезпечно?

Сказ – смертельно небезпечне вірусне захворювання, яке передається через укуси або потрапляння слини інфікованої тварини на ушкоджену шкіру чи слизові оболонки. Після появи клінічних ознак хвороба є невиліковною.

Основні заходи профілактики:

обов’язкова щорічна вакцинація собак і котів;

контроль чисельності безпритульних тварин;

пероральна імунізація диких м’ясоїдних;

інформування населення про правила безпечної поведінки.

Якщо стався укус або ослинення:

негайно промийте рану великою кількістю води з милом (10–15 хв).

Обробіть краї рани антисептиком.

Терміново зверніться до медичного закладу.

Повідомте ветеринарну службу та органи місцевої влади.

Не намагайтеся самостійно ловити чи торкатися дикої тварини. Це небезпечно для життя!