За матеріалами Тернопільського УСБУ довічне ув’язнення загрожує зраднику, який воював проти ЗСУ під Бахмутом та на Курщині
Слідчі Тернопільського управління СБУ завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт стосовно жителя Херсона, який добровільно приєднався до окупаційних військ країни-агресора.
Йдеться про 26-річного мешканця обласного центру. Після звільнення міста українськими захисниками він виїхав на підконтрольну окупантам територію, де за власним бажанням вступив до лав збройних сил рф.
У жовтні 2024 року зрадник уклав контракт з міністерством оборони рф. Він обрав собі позивний «Варяг», отримав російську військову форму, засоби індивідуального захисту, вогнепальну зброю та боєприпаси.
Встановлено, що спочатку зрадник як стрілець мотострілкових військ рф брав участь у бойових діях проти Сил оборони України поблизу Бахмута на Донеччині.
Згодом, у листопаді 2024 року, «Варяг» продовжив службу у складі підрозділу безпілотних літальних апаратів зс рф.
Перебуваючи на території Курської області, він виконував бойові завдання з протидії підрозділам Збройних Сил України, здійснював повітряну розвідку для виявлення української бронетехніки та особового складу.
Наразі СБУ завершила документування протиправної діяльності бойовика і направила до суду обвинувальний акт із доказами його вини. За порушення ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
Розслідування проводилося за процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури.
Обвинуваченого оголошено у розшук, оскільки він переховується від правосуддя на тимчасово непідконтрольній українській владі території. Також тривають комплексні заходи для його притягнення до фактичної відповідальності за злочини проти нашої держави.