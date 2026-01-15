Слідчі Тернопільського управління СБУ завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт стосовно жителя Херсона, який добровільно приєднався до окупаційних військ країни-агресора.

Йдеться про 26-річного мешканця обласного центру. Після звільнення міста українськими захисниками він виїхав на підконтрольну окупантам територію, де за власним бажанням вступив до лав збройних сил рф.

У жовтні 2024 року зрадник уклав контракт з міністерством оборони рф. Він обрав собі позивний «Варяг», отримав російську військову форму, засоби індивідуального захисту, вогнепальну зброю та боєприпаси.

Встановлено, що спочатку зрадник як стрілець мотострілкових військ рф брав участь у бойових діях проти Сил оборони України поблизу Бахмута на Донеччині.

Згодом, у листопаді 2024 року, «Варяг» продовжив службу у складі підрозділу безпілотних літальних апаратів зс рф.

Перебуваючи на території Курської області, він виконував бойові завдання з протидії підрозділам Збройних Сил України, здійснював повітряну розвідку для виявлення української бронетехніки та особового складу.

Наразі СБУ завершила документування протиправної діяльності бойовика і направила до суду обвинувальний акт із доказами його вини. За порушення ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Розслідування проводилося за процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури.

Обвинуваченого оголошено у розшук, оскільки він переховується від правосуддя на тимчасово непідконтрольній українській владі території. Також тривають комплексні заходи для його притягнення до фактичної відповідальності за злочини проти нашої держави.