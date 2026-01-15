16 січня в області – хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 10-15 градусів морозу, вдень 6-11 градусів морозу.

Про це повідомляє обласний центр з гідрометеорології.

У Тернополі майже весь день погода буде похмурою, лише ввечері небо проясниться. Без опадів. Ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 12-14 градусів морозу, вдень 8-10 градусів морозу.