На Міжнародному фестивалі-конкурсі хореографії «SOLINAFEST», що проходив у місті Сянок (Польща), колективи Центру творчості дітей та юнацтва Тернополя здобули численні нагороди.

Так, народний театр танцю «Посмішка» під керівництвом Тимофія та Лариси Шевіли виборов гран-прі фестивалю та перше місце у номінації «Народний танець» із хореографічною композицією «Полька з ґудзом».

Крім того, старша група отримала чотири перших місця за виступи «Раківчанка», «Тернопільський ліричний», «Думи», «Закарпатські чічки» і три других місця за танцювальні номери «Без фейку», «Спогад» і «Дорослі і малі».

Змішана старша група здобула перше місце з хореографічною постановкою «Полька-полісянка» та два третіх місця за виступи «Сопілкарик» і «Порічки». Молодша група отримала перше місце за хореографічну композицію «Полька-панночка».

Вітаємо колектив та їх наставників з чудовим результатом на міжнародній сцені і бажаємо нових перемог!