Обленерго подає перелік адрес у Тернополі, де знову вимикатимуть електрику за підчергою 3.2 згідно з графіком погодинних відключень:

вул. Київська 10;

вул. Б.Лепкого 3, 14;

вул. Захисників України 2, 5 (кв. 1-108), 6;

вул. Л.Гузара 8А, 10А.

«Просимо з розумінням поставитися до ситуації та відслідковувати графік погодинних відключень електроенергії за своєю адресою на сайті АТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» або за посиланням: https://www.toe.com.ua/news/71», – написали в товаристві.