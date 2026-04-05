Петро Головайчук із села Андрушівка Шумської громади у житті над усе цінував справедливість. Здобувши освіту, він жив та працював з-за кордоном. Та коли розпочалася велика війна, одразу став на захист рідної землі. На жаль, небо забирає найкращих. Петро повертається у рідне село на щиті, де живе його сестра, яку він дуже любив, як і свою Україну. Вічна пам’ять Герою!

«Трагічна звістка про загибель нашого земляка надійшла в громаду. З глибоким болем і сумом повідомляємо, що 4 квітня 2026 року на Харківщині загинув Головайчук Петро Іванович, 1975 року народження, уродженець села Андрушівка. Дитячі та юнацькі роки Петра пройшли в рідному селі. Здобувши освіту, він працював за кордоном.

В Андрушівці залишилася його сестра, яку він дуже любив, завжди підтримував та допомагав. Петро був доброю та щирою людиною, яка понад усе цінувала справедливість.

Коли розпочалося повномасштабне вторгнення в Україну, він, не вагаючись, став на захист рідної землі. Старший солдат Головайчук служив старшим стрільцем взводу охорони та патрульно-постової служби.

Петро Іванович до останнього подиху залишався вірним військовій присязі та українському народові. Його мужність, незламність та жертовність назавжди залишаться в пам’яті побратимів, рідних та кожного з нас. Вічна пам’ять Герою!

Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, друзям та бойовим побратимам! Чин поховання відбудеться в рідному селі на Шумщині», – повідомив голова Шумської громади Вадим Боярський.