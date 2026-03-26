У Західноукраїнському національному університеті відбувся особливий мистецький проєкт «Народжена душею в Україні», присвячений дню народження видатної американської співачки українського походження Квітки Цісик.

Захід організував відділ творчої самореалізації та виховання, об’єднавши студентську молодь навколо постаті, що стала символом української пісні у світі.

Глядачі дізналися про життєвий шлях Квітки Цісик, її творче становлення та неоціненний внесок у популяризацію української пісні. Особливою окрасою заходу стали музичні виступи та поетичні присвяти, які виконали учасники творчих колективів університету.

Зі сцени прозвучали відомі композиції з репертуару Квітки Цісик у виконанні Ангеліни Степанової, Ангеліни Мар’ясич, Ірини Гонташ, Каміли Смачило, Ілони Дядьо, Анастасії Мілян, Олесі Плішки, Надії Квасниці та Ірини Шегеди. Родзинкою заходу стало відео, у якому прозвучала пісня «Журавлі» у виконанні легендарної Квітки Цісик.

Поетичні присвяти та авторські твори виконали Анастасія Квасюк, Вікторія Квасна, Іванна Карпунь та Віктор Іванюк.

Провели захід Юрій Дзюла та Соломія Лецан.

Кожен виступ був наповнений щирістю, глибиною та любов’ю до української пісні, передаючи особливу атмосферу творчості Квітки Цісик.

Захід завершився словами вдячності та усвідомленням того, що її голос і сьогодні продовжує жити у серцях українців, надихаючи нові покоління. Мистецький проєкт ще раз підтвердив: українська пісня – це душа народу, яка звучить крізь час, а ім’я Квітки Цісик назавжди залишиться символом цієї духовної сили.