Земельні ресурси залишаються одним із ключових джерел наповнення місцевих бюджетів Тернопільщини. У січні-лютому до бюджетів громад області надійшло 138 млн гривень від земельного податку та орендної плати за землю. Це – на 25% більше, ніж за аналогічний період минулого року, або на 28 млн гривень у грошовому еквіваленті.

Водночас, фактичні надходження перевищили заплановані показники на 19 млн гривень.

Про це повідомили у секторі інформаційної взаємодії Головного управління ДПС у Тернопільській області.

Основну частку доходів традиційно забезпечив бізнес. Юридичні особи перерахували до місцевих бюджетів 115,4 млн гривень. Ще 22,6 млн гривень сплатили громадяни та власники земельних ділянок, які обробляють землю самостійно.