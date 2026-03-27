Ринок праці Тернопільщини набирає обертів, а роботодавці активно відкривають вакансії у різних галузях.

Місцеві підрозділи Тернопільського обласного центру зайнятості пропонують шукачам роботи більше 2,1 тисячі вакансій від роботодавців області. І що важливо – майже половина вакансій передбачає заробітну плату вищу за середню по регіону.

Де найбільше потрібні працівники?

Найвищий попит є у таких сферах: переробна промисловість, торгівля, охорона здоров’я та соціальна допомога, освіта, транспорт.

ТОП-10 вакансій березня

Водій, лікар, продавець, слюсар, підсобний робітник, медсестра, бухгалтер, кухар, менеджер, електромонтер.

Професії-лідери за рівнем зарплат

50-52 тис. грн – майстри будівельних та монтажних робіт, електромеханіки з ліфтів, налагоджувальник машин і автоматичних ліній для виробництва виробів із пластмас, водій автотранспортних засобів, монтажник технологічного устаткування та пов'язаних з ним конструкцій, монтажник радіоелектронної апаратури та приладів, головний бухгалтер;

40-41 тис. грн – малярі, штукатури, монтажники систем утеплення будівель, покрівельники рулонних покрівель та покрівель із штучних матеріалів, експедитори, складальники виробів, головні художники-конструктори (дизайнери), підсобні робітники, менеджери (управителі), слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики (електромеханіка), шліфувальник, завідувач складу, керуючий магазином, машиніст екскаватора, тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва, керуючий відділенням;

32-36,8 тис. грн – майстри з діагностики та налагодження електронного устаткування автомобільних засобів, водії тролейбуса, слюсарі з ремонту колісних транспортних засобів, економісти, шеф-кухар, монтажник, геодезист, менеджер (управитель) з персоналу, електрогазозварник, менеджер (управитель) з постачання, машиніст-кранівник, монтажник систем вентиляції, кондиціювання повітря, пневмотранспорту й аспірації, друкар глибокого друкування, друкар флексографічного друкування;

30-31,8 тис. грн – формувальники залізобетонних виробів та конструкцій, слюсарі з експлуатації та ремонту газового устаткування, водії навантажувача, оператор автоматичних та напівавтоматичних ліній верстатів та установок, складальник електричних машин та апаратів, інженер-електронік, пекар, драпірувальник, бетоняр, представник торговельний, слюсар-ремонтник, оббивальник меблів, електрозварник ручного зварювання, моторист (машиніст), електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, службовець на складі (комірник), майстер з ремонту приладів та апаратури.

Загалом рівень заробітної плати залежить від кваліфікації працівника та характеру виконуваних обов’язків.

Більше про вакансії можна дізнатися на «Єдиному порталі вакансій», що розміщений на сайті Державної служби зайнятості. Або ж звертайтеся у зручний для вас підрозділ Тернопільського обласного центру зайнятості, телефон «гарячої лінії» – (063) 576-57-56.