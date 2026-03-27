У поліклініці КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня №2» розпочав прийом лікар-сурдолог Дмитро Гаврилюк. Фахівець здійснює обстеження слуху та надає консультації пацієнтам із відповідними скаргами.

Прийом проводиться у поліклінічному відділенні за адресою вул. Романа Купчинського, 14. Пацієнти мають можливість перевірити слух, отримати призначення лікування, а також підібрати слуховий апарат.

«Ми працюємо з пацієнтами, які мають зниження слуху, відчуття закладеності або шум у вухах, проблеми з розуміння мовлення, особливо у гучному середовищі. Наш сурдологічний кабінет оснащений сучасним обладнанням для діагностики слуху. Ми проводимо ендоскопічне обстеження ЛОР-органів, тональну аудіометрію та імпедансну аудіометрію. Це дозволяє не лише виявити зниження слуху, а й встановити його тип і причину – чи проблема у зовнішньому, середньому чи внутрішньому вусі», – зазначив лікар-сурдолог Дмитро Гаврилюк.

Запис на консультацію здійснюється через реєстратуру лікарні або за допомогою додатку Helsi.