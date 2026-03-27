Знову втрата у нашому краї. На щиті повертається з фронту Олександр Іванів. Вічна та світла пам’ять і слава українському Воїну!

«Жителів громади просять зустріти сьогодні, 27 березня, молитвою та лампадками домовину з тілом загиблого Героя, жителя м. Теребовля, Олександра Іваніва, 09.06.1983 р. н., та вшанувати його світлу пам’ять.

Час зустрічі – 12:00 год. (перехрестя біля греко-католицької церкви святого Миколая, м. Теребовля).

Парастас відбудеться 27 березня 2026 року о 19:00 год. у Домі скорботи (м. Теребовля, вул. Шевченка, 3Г).

Чин похорону воїна відбудеться наступного дня – 28 березня (субота) о 12:00 год. у Домі скорботи (м. Теребовля, вул. Шевченка, 3Г).

Герої не вмирають – вони назавжди залишаються у наших серцях!

Вічна, світла пам’ять і слава українському воїну, який захищав рідну Україну та кожного з нас!» – написали у Теребовлянській міській раді.