Коли 28 лютого 2022-го Назар Воробець із села Цебрів Озернянської громади пішов на фронт, йому був лише 21 рік. Всі мрії цього мужнього, доброго, вродливого хлопця обірвала війна, осиротивши усю родину. Вічна пам’ять тобі, Назаре! Легких небесних хмарин!

«Ще одне молоде життя обірвала війна… Важко змиритися з тією втратою, яку переживає наша громада.

Сьогодні ми з глибоким сумом повідомляємо про загибель ще одного Героя, який поклав своє життя на вівтар боротьби за Україну. ВОРОБЕЦЬ Назар Ярославович народився 1 травня 2000 року в селі Цебрів Озернянської громади.

З 28 лютого 2022 року Назар боронив рідну землю. Свій бойовий шлях проходив у військовій частині А4638. Будучи водієм-електриком у батальйоні безпілотних систем, він забезпечував роботу підрозділів ударних авіакомплексів, що нищили ворога з неба.

8 лютого 2026 року, під час виконання бойового завдання, життя Назара обірвалося. Він загинув у бою за волю України поблизу села Андріївка Ізюмського району, до останнього подиху визволяючи Харківщину від окупантів.

Висловлюємо щирі співчуття усім рідним,близьким друзям та побратимам Героя. Розділяємо ваш біль втрати, сумуємо разом з вами. Нехай Господь допоможе Вам пережити це важке горе! Вічна та світла памʼять Герою України!» – повідомили в Озернянській громаді.