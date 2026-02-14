Володимир Бачинський із села Голгоча Підгаєцької громади захищав Україну на нулі. Володимир загинув під Покровськом, у самому пеклі війни. Вічна пам’ять і шана Герою!

«З глибоким сумом і болем у серці сповіщаємо про загибель нашого земляка, відважного Захисника України. Виконуючи бойове завдання, за нашу свободу і незалежність віддав життя молодший сержант Бачинський Володимир, 29.12.1979 року народження.

Володимир Васильович став на захист Батьківщини 29 листопада 2024 року. Він служив стрільцем-вогнеметником механізованого відділення. З 10 січня 2026 року воїн вважався зниклим безвісти в ході запеклих боїв біля населеного пункту Горіхове Покровського району Донецької області. На жаль, під час пошукових дій 8 лютого 2026 року тіло Героя було виявлено та евакуйовано. Офіційна дата загибелі — 10 січня 2026 року.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Володимира. Це непоправна втрата для всієї громади. Низький уклін та вічна шана воїну за його неоціненний подвиг», – повідомили у Підгаєцькій міській раді.

Сьогодні, 14 лютого, Володимир навіки повертається додому на щиті. Чин похорону відбудеться завтра о 14:00 годині в рідному селі Героя – Голгочі.

На території Підгаєцької громади 14 та 15 лютого оголошено днями жалоби у зв’язку із загибеллю військовослужбовця Бачинського Володимира.