Зв’язок із Сергієм Сабатом зі Збаража обірвався ще у липні минулого року. Такими довгими були для рідних ці важкі, тривожні хвилини надії і сподівань. На жаль, Сергій повертається додому на щиті. Вічна пам’ять та шана Герою!

«Ще одна трагічна звістка надійшла до Збаразької громади. Сержант, командир штурмового відділення Сергій Сагат, 1971 р.н., який вважався зниклим безвісти, загинув 20.07.2024 року під час виконання бойового завдання поблизу н.п. Нью-Йорк Бахмутського району Донецької області.

Щиро співчуваємо рідним та близьким загиблого. Нехай Господь допомагає загоювати душевні рани від болючої втрати.

Зустріч траурного кортежу, який буде рухатись через доброводівське перехрестя, відбудеться у Сквері Героїв завтра, у неділю, 5 жовтня, о 14 годині.

Після спільної заупокійної молитви колона попрямує до рідної домівки Сергія у Збаражі, після цього – до церкви Різдва Христового, де буде відправлятися парастас. Чин похорону – у понеділок, 6 жовтня, об 11 годині у церкві Різдва Христового (Збараж).

Просимо прийти і гідно вшанувати нашого захисника, який віддав своє життя у бою за Україну», – повідомив міський голова Збаража Роман Полікровський.