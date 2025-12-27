Пільги на оплату комуналки: хто вважається членом сім’ї учасника війни
Учаснику війни пільга на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу надається у розмірі 50% знижки.
При цьому, як зазначає Фінанси.ua, середньомісячний сукупний дохід сім’ї пільговика в розрахунку на одну людину не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу (4240 грн).
Хто належить до членів сім’ї пільговика:
дружина (чоловік);
їхні неповнолітні діти (до 18 років);
неодружені повнолітні діти, визнані особами з інвалідністю з дитинства І та II групи або особами з інвалідністю І групи;
особа, яка проживає разом з особою з інвалідністю внаслідок війни І групи та доглядає за ним, за умови, що особа з інвалідністю внаслідок війни не перебуває у шлюбі;
непрацездатні батьки;
особа, яка знаходиться під опікою або піклуванням громадянина, який має право на пільги, та проживає разом з ним.