Жителі Тернопільщини дедалі активніше користуються правом на податкову знижку. Від початку року 4035 громадян уже задекларували 128,3 млн грн витрат, що дають можливість повернути частину сплаченого податку на доходи фізичних осіб.

За результатами розгляду декларацій їм належить повернути 23,1 млн грн податку. Це – на 2,3 млн грн більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомили у секторі інформаційної взаємодії Головного управління ДПС у Тернопільській області.

Найчастіше громадяни оформляють податкову знижку за витратами на навчання – саме ця підстава зазначена у понад 82% поданих декларацій. Також мешканці області декларують витрати на довгострокове страхування життя, сплату відсотків за іпотечними кредитами та допоміжні репродуктивні технології.

Більшість заявників уже отримали кошти: 3745 громадянам повернуто майже 21,6 млн гривень.

У податковій службі нагадують: скористатися правом на податкову знижку за витратами минулого року можна до 31 грудня 2026 року включно. Подати декларацію можуть громадяни, які отримували офіційну заробітну плату та сплачували податок на доходи фізичних осіб.

Детальніше про необхідні документи та порядок подання декларації – у відеоролику за посиланням https://www.facebook.com/share/v/18dX2H8j32/