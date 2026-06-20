Ректор Університету професор Оксана Десятнюк нагородила грамотами команду студентів бакалаврської освітньої програми «Публічне управління та адміністрування» (факультет економіки та управління) у складі: Бородіна Дениса, Андрієшина Олега, Фтемової Вікторії, Білик Ольги, Луновської Карини, Коваля Ярослава, Гагавчук Ольги та Колобаєвої Крістіни за участь в конкурсі відеоробіт з просування доброчесності «Доброчесність – наш свідомий вибір!».

У своїй відеороботі майбутні публічні службовці показали, що доброчесність — це не абстрактне поняття з підручника. Це вибір у повсякденному житті, чесність у навчанні, відповідальність у команді, повага до інших, активна громадянська позиція та довіра до держави, яка починається з довіри між людьми.

Звертаючись до студентів, ректор Університету професор Оксана Десятнюк наголосила: «Університет є майданчиком, де відбувається ваше зростання. Сьогодні це є надважливим, адже саме вам відбудовувати та розвивати європейську Україну після нашої Перемоги. Важливо, щоб доброчесність у всіх її проявах стала кредом вашого професійного та особистого життя».

У церемонії нагородження взяли участь декан факультету економіки та управління доцент Андрій Коцур, виконувач обов’язків завідувача кафедри менеджменту, публічного управління та персоналу професор Руслан Августин та гарант освітньої програми «Публічне управління та адміністрування» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти професор Григорій Монастирський.

Конкурс «Доброчесність – наш свідомий вибір!» було проведено Національним агентством України з питань державної служби спільно з Волинським обласним благодійним фондом «Дитяча місія. Україна». Мета конкурсу – популяризація доброчесності та публічної служби серед молоді, формування громадянської свідомості та активної позиції, розвиток навичок критичного мислення, стимулювання інтересу до участі в державотворчих процесах.

Ініціатива об’єднала молодь з усіх куточків України та викликала великий інтерес серед учнів і студентів. Відбіркова комісія отримала близько 800 відеоробіт. Учасники говорили про доброчесність власною мовою — через історії, емоції, символи, гумор, життєві ситуації та креативні відеоформати.

Відзнакою Національного агентства України з питань державної служби за участь в конкурсі «Доброчесність – наш свідомий вибір!» нагороджений Західноукраїнський національний університет. А команда студентів ЗУНУ отримала подарунки від Волинського благодійного фонду «Дитяча місія. Україна».