19 червня близько 23:00 до співробітників Тернопільського районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що в під’їзді одного з будинків на вулиці Євгена Коновальця виявили малолітнього хлопчика віком близько двох років. Дитина перебувала сама та плакала.



На місце події виїхали працівники поліції. Встановити батьків хлопчика одразу не вдалося, тому дитину тимчасово влаштували до Центру соціально-психологічної реабілітації дітей.



У ході проведення пошукових заходів правоохоронці встановили батьків малолітнього. Як з’ясувалося, мати ще 12 червня відвезла сина до бабусі у Вінницьку область. За словами жінки, вона не підтримувала зв’язок із матір’ю та не змогла пояснити причини її вчинку.



Переглянувши записи з камер відеоспостереження, поліцейські встановили, що ввечері бабуся привезла хлопчика до будинку в Тернополі, де проживають його батьки. Не заставши нікого вдома, жінка залишила дитину в під’їзді та поїхала.



Хлопчика передали батькам. Із ними працівники поліції провели профілактичну бесіду щодо належного виконання батьківських обов’язків та забезпечення безпеки дитини.





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