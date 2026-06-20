У п’ятницю, 19 червня, близько 23:00 до Тернопільського районного управління поліції надійшло повідомлення про бійку за участю кількох осіб на вулиці Коперника.



Прибувши на місце події, правоохоронці припинили правопорушення та встановили, що конфлікт виник між двома компаніями — 19-річними жителями Тернополя та трьома іноземцями. Спочатку між учасниками виникла словесна суперечка, яка згодом переросла у бійку.



Як повідомили в обласній поліції, під час сутички один з іноземців дістав предмет, схожий на пістолет, та здійснив постріл у повітря.



Унаслідок інциденту ніхто не постраждав. Поліцейські вилучили зброю. Встановлено, що це пневматичний пістолет.



Наразі правоохоронці з’ясовують усі обставини події та вирішують питання щодо правової кваліфікації дій її учасників.





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