У Кременці відкрили Алею Надії – меморіальний комплекс, присвячений землякам, які зараз перебувають у російському полоні або вважаються зниклими безвісти за особливих обставин.

Відкриття розпочалося з ходи пам’яті, під час якої присутні вшанували полеглих воїнів біля діючої Алеї загиблих захисників України.

Державний Прапор України та спеціальний Прапор Надії підняли військовослужбовці Михайло Торчинюк та Василь Ніколюк, які нещодавно повернулися з російського полону.

Разом із ними на заході був присутній ще один звільнений з полону воїна – Віталій Войцехівський.

Михайло Торчинюк та Василь Ніколюк особисто зняли свої портрети з нової Алеї, продемонструвавши родичам інших бранців, що повернення можливе.

Алею Надії освятили священнослужителі Православної церкви України (ПЦУ).

Міський голова Кременця Андрій Смаглюк звернувся до громадськості та вручив офіційні відзнаки захисникам, які пройшли через полон.

Під час оголошення імен військових до мікрофона виходили їхні матері, дружини та діти з розповідями про своїх рідних.

Родини зниклих безвісти військових звернулися до жителів Кременеччини з важливим проханням щодо правил відвідування меморіалу.

Дружина одного зі зниклих воїнів Антоніна Кравчук закликала не приносити до портретів атрибути скорботи. «Це Алея Надії. Ми надіємось, чекаємо, шукаємо. Не приносьте, будь ласка, сюди квіти та лампадки. Потрібна лише щира молитва за їхнє повернення додому», – наголосила Антоніна Кравчук.

Світлини на Алеї залишатимуться до моменту офіційного визволення або встановлення точного місця перебування кожного українського бійця.

Група комунікацій Тернопільського ОТЦК та СП.