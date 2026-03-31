За наругу над могилою жителю Заліщицької громади загрожує до трьох років позбавлення волі.

Про це повідомили у поліції Тернопільщини.



До поліцейських звернулася жителька Чернівців. Жінка розповіла, що в одному з сіл Заліщицької громади на кладовищі пошкоджено надгробний пам‘ятник на могилі її матері.

Зловмисник жовтою фарбою написав лайливі слова. У скоєному потерпіла запідозрила односельця.

Поліцейські з’ясували, що наругу над могилою вчинив 40-річний житель Заліщицької громади.

На взутті та одязі чоловіка залишилися сліди жовтої фарби, якою були зроблені написи на гранітному надгробку.

Під час допиту чоловік виправдовував свої злочинні дії тим, що покійна за життя насміхалася з нього, тож він вирішив таким чином помститися їй.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 297 Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає штраф від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або пробаційний нагляд на строк до трьох років, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк.

Вирішується питання про оголошення підозри та обрання запобіжного заходу.