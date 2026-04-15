Цьогорічна кампанія декларування доходів громадян на Тернопільщині продемонструвала високий рівень громадянської відповідальності. Жителі області задекларували загалом 601,9 млн грн доходу.

Суми податків, які громадяни нарахували собі самостійно, зросли: до сплати визначено 29,1 млн грн ПДФО та 16,7 млн грн військового збору. До бюджету вже надійшло понад 22 млн грн цих платежів.

Про це повідомили у секторі інформаційної взаємодії Головного управління ДПС у Тернопільській області.

Аналіз структури доходів вказує на активність краян у різних сферах.

Спадщина та дарування: 709 громадян задекларували 200,3 млн грн. Ця категорія забезпечила найбільші надходження ПДФО – 15,7 млн грн;

операції з майном: 312 осіб отримали 94,8 млн грн від продажу рухомого й нерухомого майна, а 234 орендодавці задекларували 22,5 млн грн доходу від надання майна в найм;

іноземні та інвестиційні доходи: 73 мешканці області відзвітували про 14 млн грн доходів з-за кордону, а 49 інвесторів задекларували 16,9 млн грн прибутку;

професійна діяльність: 59 фахівців, які працюють незалежно, задекларували 13,9 млн грн доходу.

Зростання податкових зобов’язань, особливо військового збору, свідчить про розуміння кожним платником важливості підтримки держави. Сумлінне декларування доходів залишається фундаментом фінансової стабільності нашого регіону та наближає спільну перемогу.