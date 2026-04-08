За січень-березень цього року громадяни та бізнес області спрямували до державного бюджету 636,3 млн гривень військового збору. Це – на 167 млн грн, або ж на 35,6% більше, ніж у першому кварталі минулого року.

Про це повідомили у секторі інформаційної взаємодії Головного управління ДПС у Тернопільській області.

Такий результат став можливим завдяки кільком чинникам: законодавчим оновленням, розширенню категорій платників і зростанню податкової свідомості громадян.