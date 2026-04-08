18 лютого на засіданні виконавчого комітету Тернопільської міської ради затверджено Положення про призначення стипендій кращим спортсменам Тернопільської міської територіальної громади у 2026 році.

За результатами роботи спеціальної комісії визначено 30 стипендіатів, які отримуватимуть фінансову підтримку за високі спортивні досягнення.

Серед них є здобувачі освіти та випускники класичного університету Тернополя. Зокрема, в олімпійських і паралімпійських видах спорту стипендії отримуватимуть: Назарій Бабінський (студент ФЕУ), Максим Лаврик (СГФ), Максим Радик (СГФ), Олександра Черевата (ВСП “ФКЕПІТ ЗУНУ”). У неолімпійських видах спорту стипендіатами стали: Ігор Бобко (ННІІОТ), Богдан Волошин (СГФ).

Серед випускників університету стипендії призначено Василю Васильківському, Денису Наконечному, Віталію Мандзину та Назарію Тесельському.

Призначення таких стипендій є важливим інструментом підтримки спортсменів громади, визнанням їхньої наполегливої праці, сили волі та вагомих результатів. Це також потужний стимул до нових досягнень, професійного зростання та майбутніх перемог.