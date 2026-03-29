Транспортний податок є одним із майнових податків, що стягується не з усіх автовласників, а лише з тих, хто володіє автомобілями преміум-класу. Згідно з чинним законодавством, такими є легкові авто, не старші п’яти років, ринкова вартість яких перевищує 375 мінімальних зарплат. У 2026 році це понад 3,2 млн гривень. Для таких авто встановлено фіксовану ставку транспортного податку – 25 тис. грн на рік за кожен автомобіль.

Про це повідомили у секторі інформаційної взаємодії Головного управління ДПС у Тернопільській області.

Платники транспортного податку Тернопільщини у січні-лютому цього року сплатили до місцевих бюджетів області понад 1 млн грн цього майнового платежу. Це на 535,4 тис. грн, або ж удвічі більше очікуваних надходжень.

Із загальної суми 581,8 тис. грн податку перерахували юридичні особи, а громадяни поповнили місцеві бюджети ще на 468,6 тис. гривень.

До офіційного переліку автомобілів, які підлягають оподаткуванню транспортним податком у 2026 році, включено 1259 моделей преміум-класу, що визначено Міністерством економіки України. Перелік оприлюднений на офіційному сайті міністерства і є підставою для нарахування податку.

Серед марок, автомобілі яких найчастіше входять до списку, – Mercedes-Benz, BMW, Audi, Lexus, Porsche, Land Rover, Tesla, Jaguar, Maserati, Bentley, Rolls-Royce, Ferrari, Lamborghini, Aston Martin, McLaren, а також окремі дорогі моделі Toyota та Volvo.