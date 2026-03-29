У Тернополі провели обласний конкурс читців Шевченкового слова «Борітеся-поборете», присвячений 212-й річниці від дня народження Тараса Шевченка.

Організатори заходу: Тернопільський обласний методичний центр народної творчості та департамент культури та туризму Тернопільської обласної військової адміністрації.

«Це був не лише конкурс – це була розмова поколінь. Зі сцени звучав Шевченко – живий, гострий, болючий і водночас світлий. Його слово проходило крізь голоси дітей, юнацтва, студентів, дорослих – і в кожному знаходило свою інтонацію, свою правду», – кажуть організатори заходу.

У конкурсі взяли участь 65 дикламаторів. Глибина відчуття слова, сценічна культура, внутрішня щирість і зрілість виконання – усе це свідчило про надзвичайно сильну підготовку конкурсантів.

У номінації «Мистецька надія» перемогу здобула Марічка Шевчук читець центру культурних послуг імені Катерини Рубчакової Чортківської міської ради;

ІІ місце – Артем Воробій читець театрального колективу «Зіркові малята» Зборівського центру дитячої та юнацької творчості. Керівник Олена Переймибіда;

ІІІ – дует Максима Джуль та Софії Дубівки Село гаї шевченківські Байковецької сільської ради.

У номінації «Аматорські читецькі колективи» І місце виборов колектив студентів III курсу відділу «Спів» Тернопільського мистецького фахового коледжу імені Соломії Крушельницької. Керівник Андрій Оленин;

ІІ місце виборов народний аматорський молодіжний театральний колектив КЗ «Централізована клубна система» Підгаєцького народного дому. Керівник Галина Жибак; ІІІ – зразковий аматорський театр центру культури і дозвілля Кременецької міської ради. Керівник – Марія Мазовіта.

У категорії «Виконавці-аматори» (11-15 років) перемогла Павліна Шамрик, учениця Тернопільського ліцею№21- спеціалізована мистецька школа імені Ігоря Герети. Керівник Надія Шамрик;

ІІ місце розділили Олег Рудик, читець Борщівської школи мистецтв. Керівник – заслужений працівник культури України Галина Уруська та Надія Сакалюк читець Борщівського міського будинку культури. Керівник – заслужений працівник культури України Галина Уруська;

ІІІ місце посіла Вікторія Бригадир, читець Заривинецького сільського клубу КУ «ЦКЗ» Бучацької міської ради. Керівник Надія Михайлецька.

Серед «Виконавців-аматорів» (16 -35 років) І місце здобула Марія Дрозда, читець Центру культури і дозвілля Кременецької міської ради; ІІ місце Денис Мушалюк, читець Городницького сільського клубу. Керівник Галина Томчишин; ІІІ місце Аліна Тищенко, читець центру культури і дозвілля Кременецької міської ради.

У номінації «Виконавці спеціалізованих навчальних закладів культури» перемогу отримала Олександра Полюхович, студентка Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Керівник Оксана Кушнір;

ІІ місце – Софія Кручок, студентка Тернопільського фахового музичного коледжу імені Соломії Крушельницької. Керівник Андрій Оленин;

ІІІ місце – Марта Хміль, студентка Тернопільського фахового музичного коледжу імені Соломії Крушельницької. Керівник Андрій Оленин.

Щиру подяку організатори висловлюють Тернопільський обласний краєзнавчий музей за гостинність, завдяки якій конкурс відбувся у теплій, гідній та натхненній атмосфері.