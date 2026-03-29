До Тернопільського районного управління поліції звернулася жителька обласного центру із повідомленням про шахрайство. За словами потерпілої, невідома особа, представившись працівником банку, виманила у неї значну суму коштів.



Як встановили правоохоронці, До 21-річної тернополянки зателефонував чоловік, який назвався представником банку. Під приводом проведення банківських операцій він увів заявницю в оману та переконав переказати гроші на сторонній рахунок.



У результаті жінка самостійно перерахувала 29 200 гривень зі свого банківського рахунку на картку, яку їй вказав співрозмовник. Згодом вона зрозуміла, що стала жертвою афериста, і звернулася по допомогу до поліції.



За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження відповідно до частини 1 статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.





