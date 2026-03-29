28 березня у Тернополі в СК «Політехнік» відбувся «золотий» матч, в якому визначалася краща команда другої Тернопільської футзальної ліги сезону-2025/26. Лідери перегонів – збірна УБД та ФК «Куропатники» набрали однакову кількість очок (по 41) і між ними відбувся додатковий поєдинок.

Про це повідомляє Асоціація футболу Тернопільщини.

У неймовірному за драматизмом «золотому» матчі переможець визначився лише у серії післяматчевих пенальті – основний час завершився внічию – 4:4. Фортуна у футзальній лотереї посміхнулася збірній УБД – 5:3, яка й стала переможцем другої Тернопільської футзальної ліги.

ФК «Куропатники» – Збірна УБД (Тернопіль) – 4:4 (2:3), по пен. 3:5

Голи: Михайло Жига (8, 30), Богдан Лірський (23), Тарас Шимонович (46) – Віталій Тимчук (1), Михайло Варіжук (13), Олег Барабаш (22), Тарас Плішка (27).

Підсумкова турнірна таблиця

№ Команда І В Н П М’ячі О 1 Збірна УБД Тернопіль 18 13 2 3 107:58 41 2 ФК «Куропатники» 18 13 2 3 82:47 41 3 ФК «Озерна» 18 12 1 5 87:51 37 4 «Шлях» Шляхтинці 18 11 1 6 77:65 34 5 «Самець» Підволочиськ 18 9 3 6 64:64 30 6 ФК «Острів» 18 5 4 9 72:81 19 7 «Медобори» Галущинці 18 5 3 10 44:71 18 8 «Largo» Тернопіль 18 4 3 11 57:81 15 9 ФК «Кобзарівка» 18 2 6 10 45:87 12 10 «Стрипа» Купчинці 18 3 1 14 54:84 10

Бомбардири:

Віталій Тимчук (Збірна УБД) – 43

Сергій Соколовський (ФК «Острів») – 27

Богдан Лірський (ФК «Куропатники») – 27

Роман Бардокін (ФК «Озерна») – 24

Василь Качунь («Стрипа») – 18

Мирослав Танчик («Шлях») – 18

Павло Олійник (ФК «Куропатники») – 16

Андрій Блакита (ФК «Озерна») – 16

Михайло Варіжук (Збірна УБД) – 15

Олександр Колісник (ФК «Острів») – 15+1а/г

Андрій Миронюк (ФК «Озерна») – 14

Тарас Плисюк («Самець») – 14

Михайло Маркович («Стрипа») – 14

Олександр Кузняк («Медобори») – 14

Тарас Шимонович (ФК «Куропатники») – 14

Євген Полевий («Largo») – 14+1а/г

Володимир Гусаковський («Самець») – 13

Олег Барабаш (Збірна УБД) – 13

Олександр Пиж (Збірна УБД) – 11

Андрій Тешнер («Шлях») – 11

Віталій Кучарський (Збірна УБД) – 10

Валерій Колоденський («Largo») – 10

Андрій Школьний (ФК «Озерна») – 10

Олег Заяць (ФК «Кобзарівка») – 10

Іван Кілик («Шлях») – 10

Олександр Нетеча («Шлях») – 9

Богдан Світовий («Largo») – 9

Олег Хромий (ФК «Озерна») – 9

Олександр Шаховал («Медобори») – 9

Дмитро Дмитрик (ФК «Острів») – 8

Михайло Жига (ФК «Куропатники») – 8

Сергій Харчук («Largo») – 7

Микита Безручко («Largo») – 7

Володимир Скидан (ФК «Озерна») – 7

Володимир Заяць (ФК «Кобзарівка») – 7

Віталій Колтко («Самець») – 7

Віталій Солтис («Самець») – 7

Олег Кравчук («Самець») – 7+1а/г

Богдан Бадло («Шлях») – 6

Іван Рудзевич («Шлях») – 6

Олександр Хомецький (ФК «Куропатники») – 6

Вадим Міськів («Стрипа») – 6

Володимир Тофель (Збірна УБД) – 6

Роман Богуцький (ФК «Острів») – 6

Юрій Вербіцький (ФК «Кобзарівка») – 6

Михайло Михальський (ФК «Кобзарівка») – 5

Андрій Андрушків («Самець») – 5

Андрій Підлужний (ФК «Куропатники») – 5

Олег Тичинський («Шлях») – 5

Максим Борисевич («Шлях») – 5

Олександр Дацько (ФК «Острів») – 5+2а/г

Богдан Кремінь (ФК «Кобзарівка») – 4

Ростислав Булка («Медобори») – 4

Назар Козел («Медобори») – 4

Сергій Барва (Збірна УБД) – 4

Роман Маркович («Стрипа») – 4

Ігор Дубина (ФК «Кобзарівка») – 4+1а/г

Дмитро Школьний (ФК «Озерна») – 3

Артем Гринь («Самець») – 3

Юрій Антонюк (ФК «Острів») – 3

Володимир Кармелюк (ФК «Острів») – 3

Андрій Цаволик (ФК «Куропатники») – 3

Ілля Білик («Медобори») – 3

Сергій Недошитко («Медобори») – 3

Віктор Дацюк (Збірна УБД) – 3

Віктор Грімнак (ФК «Кобзарівка») – 3

Сергій Кухарчук («Largo») – 3

Арсен Крупа («Самець») – 3+1а/г

Тарас Лещишин (ФК «Острів») – 3+1а/г

Назар Струхляк («Стрипа») – 2

Андрій Шевчук («Стрипа») – 2

Ігор Пташник («Стрипа») – 2

Ярослав Сеньків («Стрипа») – 2

Богдан Корінь (ФК «Кобзарівка») – 2

Арсен Стефанишин (ФК «Кобзарівка») – 2

Ігор Гапанович («Медобори») – 2

Володимир Федун («Медобори») – 2

Максим Богданов («Largo») – 2

Назар Шляпський («Largo») – 2

Іван Бас («Шлях») – 2

Віталій Колцуняк (Збірна УБД) – 2

Назарій Бобко (ФК «Куропатники») – 2

Назар Заверуха («Шлях») – 2

Степан Глова («Шлях») – 2+1а/г

Павло Стадник (ФК «Кобзарівка») – 1

Степан Притуляк (ФК «Кобзарівка») – 1

Юрій Христинич (ФК «Озерна») – 1

Василь Петрашкевич (ФК «Озерна») – 1

Андрій Гоцанюк (ФК «Озерна») – 1

Петро Козак («Largo») – 1

Володимир Мацюх («Шлях») – 1

Арсен Федів (ФК «Острів») – 1

Валентин Печенюк (ФК «Острів») – 1

Тарас Семенець (ФК «Куропатники») – 1

Едуард Романчук («Медобори») – 1

Андрій Дзісяк («Стрипа») – 1

Ярослав Шевчук («Стрипа») – 1

Роман Волянський («Самець») – 1

Тарас Плішка (Збірна УБД) – 1

Назар Балабан («Медобори») – 1+1а/г

Ярослав Мричко («Largo») – 1+1а/г

Віталій Жига (ФК «Куропатники») – 1а/г.