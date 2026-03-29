Тернопільщина: збірна учасників бойових дій перемогла в «золотому» футзальному матчі
28 березня у Тернополі в СК «Політехнік» відбувся «золотий» матч, в якому визначалася краща команда другої Тернопільської футзальної ліги сезону-2025/26. Лідери перегонів – збірна УБД та ФК «Куропатники» набрали однакову кількість очок (по 41) і між ними відбувся додатковий поєдинок.
Про це повідомляє Асоціація футболу Тернопільщини.
У неймовірному за драматизмом «золотому» матчі переможець визначився лише у серії післяматчевих пенальті – основний час завершився внічию – 4:4. Фортуна у футзальній лотереї посміхнулася збірній УБД – 5:3, яка й стала переможцем другої Тернопільської футзальної ліги.
ФК «Куропатники» – Збірна УБД (Тернопіль) – 4:4 (2:3), по пен. 3:5
Голи: Михайло Жига (8, 30), Богдан Лірський (23), Тарас Шимонович (46) – Віталій Тимчук (1), Михайло Варіжук (13), Олег Барабаш (22), Тарас Плішка (27).
Підсумкова турнірна таблиця
|№
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|М’ячі
|О
|1
|Збірна УБД Тернопіль
|18
|13
|2
|3
|107:58
|41
|2
|ФК «Куропатники»
|18
|13
|2
|3
|82:47
|41
|3
|ФК «Озерна»
|18
|12
|1
|5
|87:51
|37
|4
|«Шлях» Шляхтинці
|18
|11
|1
|6
|77:65
|34
|5
|«Самець» Підволочиськ
|18
|9
|3
|6
|64:64
|30
|6
|ФК «Острів»
|18
|5
|4
|9
|72:81
|19
|7
|«Медобори» Галущинці
|18
|5
|3
|10
|44:71
|18
|8
|«Largo» Тернопіль
|18
|4
|3
|11
|57:81
|15
|9
|ФК «Кобзарівка»
|18
|2
|6
|10
|45:87
|12
|10
|«Стрипа» Купчинці
|18
|3
|1
|14
|54:84
|10
Бомбардири:
Віталій Тимчук (Збірна УБД) – 43
Сергій Соколовський (ФК «Острів») – 27
Богдан Лірський (ФК «Куропатники») – 27
Роман Бардокін (ФК «Озерна») – 24
Василь Качунь («Стрипа») – 18
Мирослав Танчик («Шлях») – 18
Павло Олійник (ФК «Куропатники») – 16
Андрій Блакита (ФК «Озерна») – 16
Михайло Варіжук (Збірна УБД) – 15
Олександр Колісник (ФК «Острів») – 15+1а/г
Андрій Миронюк (ФК «Озерна») – 14
Тарас Плисюк («Самець») – 14
Михайло Маркович («Стрипа») – 14
Олександр Кузняк («Медобори») – 14
Тарас Шимонович (ФК «Куропатники») – 14
Євген Полевий («Largo») – 14+1а/г
Володимир Гусаковський («Самець») – 13
Олег Барабаш (Збірна УБД) – 13
Олександр Пиж (Збірна УБД) – 11
Андрій Тешнер («Шлях») – 11
Віталій Кучарський (Збірна УБД) – 10
Валерій Колоденський («Largo») – 10
Андрій Школьний (ФК «Озерна») – 10
Олег Заяць (ФК «Кобзарівка») – 10
Іван Кілик («Шлях») – 10
Олександр Нетеча («Шлях») – 9
Богдан Світовий («Largo») – 9
Олег Хромий (ФК «Озерна») – 9
Олександр Шаховал («Медобори») – 9
Дмитро Дмитрик (ФК «Острів») – 8
Михайло Жига (ФК «Куропатники») – 8
Сергій Харчук («Largo») – 7
Микита Безручко («Largo») – 7
Володимир Скидан (ФК «Озерна») – 7
Володимир Заяць (ФК «Кобзарівка») – 7
Віталій Колтко («Самець») – 7
Віталій Солтис («Самець») – 7
Олег Кравчук («Самець») – 7+1а/г
Богдан Бадло («Шлях») – 6
Іван Рудзевич («Шлях») – 6
Олександр Хомецький (ФК «Куропатники») – 6
Вадим Міськів («Стрипа») – 6
Володимир Тофель (Збірна УБД) – 6
Роман Богуцький (ФК «Острів») – 6
Юрій Вербіцький (ФК «Кобзарівка») – 6
Михайло Михальський (ФК «Кобзарівка») – 5
Андрій Андрушків («Самець») – 5
Андрій Підлужний (ФК «Куропатники») – 5
Олег Тичинський («Шлях») – 5
Максим Борисевич («Шлях») – 5
Олександр Дацько (ФК «Острів») – 5+2а/г
Богдан Кремінь (ФК «Кобзарівка») – 4
Ростислав Булка («Медобори») – 4
Назар Козел («Медобори») – 4
Сергій Барва (Збірна УБД) – 4
Роман Маркович («Стрипа») – 4
Ігор Дубина (ФК «Кобзарівка») – 4+1а/г
Дмитро Школьний (ФК «Озерна») – 3
Артем Гринь («Самець») – 3
Юрій Антонюк (ФК «Острів») – 3
Володимир Кармелюк (ФК «Острів») – 3
Андрій Цаволик (ФК «Куропатники») – 3
Ілля Білик («Медобори») – 3
Сергій Недошитко («Медобори») – 3
Віктор Дацюк (Збірна УБД) – 3
Віктор Грімнак (ФК «Кобзарівка») – 3
Сергій Кухарчук («Largo») – 3
Арсен Крупа («Самець») – 3+1а/г
Тарас Лещишин (ФК «Острів») – 3+1а/г
Назар Струхляк («Стрипа») – 2
Андрій Шевчук («Стрипа») – 2
Ігор Пташник («Стрипа») – 2
Ярослав Сеньків («Стрипа») – 2
Богдан Корінь (ФК «Кобзарівка») – 2
Арсен Стефанишин (ФК «Кобзарівка») – 2
Ігор Гапанович («Медобори») – 2
Володимир Федун («Медобори») – 2
Максим Богданов («Largo») – 2
Назар Шляпський («Largo») – 2
Іван Бас («Шлях») – 2
Віталій Колцуняк (Збірна УБД) – 2
Назарій Бобко (ФК «Куропатники») – 2
Назар Заверуха («Шлях») – 2
Степан Глова («Шлях») – 2+1а/г
Павло Стадник (ФК «Кобзарівка») – 1
Степан Притуляк (ФК «Кобзарівка») – 1
Юрій Христинич (ФК «Озерна») – 1
Василь Петрашкевич (ФК «Озерна») – 1
Андрій Гоцанюк (ФК «Озерна») – 1
Петро Козак («Largo») – 1
Володимир Мацюх («Шлях») – 1
Арсен Федів (ФК «Острів») – 1
Валентин Печенюк (ФК «Острів») – 1
Тарас Семенець (ФК «Куропатники») – 1
Едуард Романчук («Медобори») – 1
Андрій Дзісяк («Стрипа») – 1
Ярослав Шевчук («Стрипа») – 1
Роман Волянський («Самець») – 1
Тарас Плішка (Збірна УБД) – 1
Назар Балабан («Медобори») – 1+1а/г
Ярослав Мричко («Largo») – 1+1а/г
Віталій Жига (ФК «Куропатники») – 1а/г.