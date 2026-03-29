Довгим та болісним було чекання рідними їхнього захисника додому… Олег Стасюк віддав найдорожче – своє життя за нас з вами, за Україну ще у вересні 2024 року. І аж тепер повертається до рідного села, додому на щиті. Вічна пам’ять і слава українському Воїну!

«Товстенська селищна територіальна громада з глибоким сумом повідомляє про загибель Захисника України, жителя села Шипівці – Стасюка Олега Олеговича, 16 серпня 1988 року народження.

З 10 вересня 2024 року Олег вважався безвісти зниклим під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Долинівка Покровського району Донецької області. Лише нещодавно, згідно з висновком експерта, рідні отримали трагічну звістку про загибель воїна.

Солдат, стрілець-помічник гранатометника штурмового спеціалізованого відділення, він був вірний військовій присязі та мужньо виконував свій обов’язок до останнього подиху. Олег віддав своє життя за мирне майбутнє нашої держави, за свободу і незалежність України.

Висловлюємо щирі співчуття родині та близьким загиблого Захисника. Поділяємо ваш біль і схиляємо голови у глибокій скорботі. Вічна пам’ять і слава Герою України!» – повідомили гірку звістку у Товстенській громаді.