15-річна СУМівка з Тернополя – Магдалина Липовецька здобула престижну освітянську премію імені Павла Тичини від Творчого об’єднання МУР.

До участі в конкурсі зголосилося понад 200 осіб, а в їх числі – керівники різноманітних навчальних закладів, переможці номінацій на звання “Вчитель року”, науковці з вченими ступеням.

Серед кількасот заявок відібрали 25 півфіналістів.

У фіналі конкурсу змагалися 7 осіб, а в їх числі – й Магдалина.

Завершальним випробуванням конкурсантів стала публічна лекція перед великою слухацькою аудиторією та журі.

У підсумку Юначка з осередку СУМ в Україні (Тернопіль) Магдалина Липовецька здобула третє місце та премію в розмірі 100 тисяч гривень.

До речі, вона була наймолодшою учасницею фіналу і єдиною школяркою-призером.

Творче об’єднання МУР, що в останні роки стало відоме завдяки мюзиклам “Ти (Романтика)” та “Ребелія”, уже вдруге провело конкурс серед освітян на Премію ім. Павла Тичини.

