У селищі Козова освятили місце для будівництва нової святині.

На території КНП «Козівська Центральна Районна Лікарня Козівської Селищної Ради» постане каплиця святого Пантелеймона.

На місці побудови майбутньої каплиці зібралися представники влади, духовенства та працівники медичного закладу.

Священнослужителі Козівського деканату звершили урочисте освячення та заклали наріжний камінь під будівництво каплички.

“Ми зібралися на знаменній події – закладенні наріжного каменю для будівництва каплиці, що стане місцем зустрічі з Богом, місцем сили та віри для людей, які будуть сюди приходити. Нехай Господь благословить всі наші добрі наміри та починання”, – звернувся до присутніх отець-декан Роман Рокецький.

Директор КНП “Козівська центральна районна лікарня” Андрій Добалюк висловив сподівання на добрий початок великої справи та подякував усім, хто прийшов на освячення.

Також присутні помолилися за наших військових, український народ та нашу Батьківщину, розповіли у селищній раді.

Подобається це: Подобається Завантаження…