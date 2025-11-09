Вночі патрульні отримали повідомлення про те, що на вулиці Сергія Короля лежить чоловік, який не може підвестися та, ймовірно, потребує допомоги.

Про це повідомили у патрульній поліції Тернопільської області.

Інспектори оперативно прибули за вказаною адресою та з’ясували, що 64-річний чоловік заблукав і не пам’ятає, де проживає.

Патрульні спільно з небайдужим перехожис допомогли чоловікові підвестися, доправили в тепле приміщення та викликали швидку. Медики оглянули його й надали необхідну допомогу.

Інспектори розшукали близьких родичів громадянина та з’ясували його адресу проживання. Після цього відвезли чоловіка додому й передали його дружині.

“Потурбуйтесь про те, щоб у ваших літніх родичів був аркуш, на якому вказано їхнє прізвище, ім’я, адреса проживання, контакти рідних, назва хвороби тощо. Ця інформація значно пришвидшить допомогу таким людям у разі потреби”, — зазначили у поліції.

Подобається це: Подобається Завантаження…