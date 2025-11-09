У Тернопільському центрі служби крові повідомляють про обмежені запаси крові 2− групи. Медики закликають всіх небайдужих терміново прийти та здати кров. Саме ця група потрібна зараз найбільше.

«Ми звертаємося до жителів Тернополя та області з проханням відгукнутися. Потрібно якнайшвидше поповнити запаси, щоб мати змогу допомагати всім, хто цього потребує. Одна ваша донація може врятувати трьох пацієнтів», — зазначають у Тернопільському центрі служби крові.

У центрі також додають, що процедура є безпечною та займає небагато часу.

Куди приходити?

Тернопільський обласний центр служби крові (вул. Клінічна, 8).

Прийом донорів: з 8:00 до 13:00 (крім вихідних).

Подобається це: Подобається Завантаження…