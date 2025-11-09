У Якимівській філії Лановецького закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №2 вшанували пам’ять полеглого за волю України випускника – Віктора Шевчука. На честь Героя відкрили меморіальну дошку – символ шани та вдячності.

Тепер на фасаді закладу поруч із дошками пам’яті Андрія Яремчука і Романа Яцкова з’явилося ще одне ім’я – Віктора Шевчука, який став гідним продовжувачем справи своїх побратимів.

Як повідомили у Лановецькій міській раді, Віктор добровільно пішов захищати Україну ще в 2015 році. Був стрімким у рішеннях, точним у діях, тому мав псевдо Пуля. Загинув 24 грудня 2024 року під час виконання бойового завдання на околицях н.п. Роботине Запорізької області.

Під час відкриття священники освятили меморіальну дошку, а присутні згадали про шкільні роки та життя Віктора – його доброту, щиру усмішку та великі голубі очі, у яких завжди світилася любов до життя й людей.

Також до присутніх звернувся міський голова Роман Казновецький, який наголосив: «Нехай любов до України сіється усюди. Будьмо єдині та тримаймо цей фронт усередині разом. Вічна та світла пам’ять полеглим захисникам!»

Пам’ять про Віктора Шевчука назавжди залишиться у серцях рідних, учителів, школярів та жителів Лановецької громади. Його приклад – це символ справжнього героїзму та нескореності українського духу.

