Горе прийшло у ще одну родину. На 33-у році життя завершив свій земний шлях Віталій Юськевич з Тернополя. Віталій вважався зниклим безвісти з вересня цього року. Останній бій захисник прийняв на Донеччині. Вічна пам’ять та шана українському Воїну!

«У небі з’явилася ще одна зірка, що світить нам відвагою і нескореністю. Наш захисник Юськевич Віталій Русланович завершив свій земний шлях на 33-у році життя, виконуючи бойове завдання у Донецькій області. Віталій вважався зниклим безвісти з 14 вересня 2025 року.

Кожен полеглий воїн – це невимовна втрата для Тернополя. Щиро співчуваємо рідним та близьким захисника.

Вічна памʼять Герою!» – написав міський голова Сергій Надал.

Подобається це: Подобається Завантаження…