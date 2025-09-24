Сьогодні: Четвер. 25.09.2025

Славетній землячці Соломії Крушельницькій присвячено: арт-зустріч «Неформат» у ЗУНУ

Славетній землячці Соломії Крушельницькій присвячено: арт-зустріч «Неформат» у ЗУНУ

На Майдані знань Західноукраїнського національного університету відбулася чергова арт-зустріч із циклу «Неформат». Цього разу захід був присвячений видатній українській співачці, легендарній оперній діві Соломії Крушельницькій.

Вже стало доброю традицією проводити в ЗУНУ мистецькі імпрези під назвою «Неформат», кожна з яких має свою унікальну тематику. Раніше це були зустрічі «Неформат з присмаком кави», «Неформат з ароматом весни». Цьогорічна подія мала особливе значення, адже приурочена творчості славетної землячки, День народження якої відзначається саме у вересні.

Учасниками заходу стали студенти університету, фахівці відділу творчої самореалізації та виховання, а також вихованці студій хореографії «TNG dance company» та «New Ject Dance». На присутніх чекали поетичні, танцювальні та музичні номери, сюрпризи й тепла атмосфера.

Ведучий заходу Юрій Дзюла провів із присутніми інтерактивну вікторину «Правда-неправда» про життя та творчість Соломії Крушельницької. Це дозволило учасникам не лише дізнатися цікаві факти, а й активно долучитися до обговорення постаті великої мисткині.

Організатори заходу подбали про створення затишної й невимушеної атмосфери: гостей пригощали чаєм, цукерками та солодощами, що сприяло невимушеному спілкуванню, новим знайомствам і теплій дружній атмосфері.

Арт-зустріч «Неформат» вкотре довела: університет — це не лише навчання, а й простір натхнення, творчості й глибокої шани до української культури, а творчість Соломії Крушельницької може бути темою сучасного та молодіжного івенту.

Автор

журналіст, газета "Наш ДЕНЬ"

