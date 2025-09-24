Таємниці часу: у Чорткові презентували колекцію годинників

Поширити

Тиждень туризму у Чорткові продовжує дивувати мешканців і гостей громади новими подіями. У музеї Магдебурії, що діє в приміщенні міської ради, відкрилася виставка годинників із приватної колекції знаного ювеліра, історика та колекціонера Петра Дубини.

На огляд відвідувачів представлено десятки унікальних експонатів – від секундомірів і кишенькових годинників до настінних, дорожніх та навіть спеціальних водолазних механізмів. Кожен із них має власну історію та відображає розвиток годинникарського мистецтва різних епох.

Особливу цікавість викликав найстаріший експонат колекції – годинник, виготовлений понад сто років тому.

Не менш цінним є й пристрій, з якого була виготовлена деталь до скульптури колишнього бургомістра Чорткова Людвіґа Носса.

Відвідувачі – серед яких студенти та учні місцевих навчальних закладів – мали змогу не лише побачити унікальні експонати, а й зазирнути всередину деяких механізмів. Ювелірно виточені деталі та надточні механізми вражали своєю майстерністю та витонченістю.

Завдяки дбайливому ставленню колекціонера ці часоміри продовжують працювати й сьогодні, незважаючи на свій поважний вік.

Виставка стала ще однією подією у програмі тижня туризму, покликаною популяризувати історію Чорткова та зацікавлювати мешканців у пізнанні культурної спадщини міста.