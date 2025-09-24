«Напиши листа захиснику і захисниці, намалюй життя»: патріотична акція в ЗУНУ

Поширити

Напередодні Дня захисників і захисниць України, що традиційно відзначається 1 жовтня, студенти факультету економіки та управління класичного університету Тернополя під керівництвом кураторів Зоряни Пушкар, Наталії Котис та Інни Чикало провели громадсько-патріотичну акцію «Напиши листа захиснику і захисниці, намалюй життя». Захід відбувся на базі бібліотеки імені Л. Каніщенка.

Метою ініціативи стало моральне підкріплення українських військовослужбовців шляхом передачі їм індивідуальних листів та художніх робіт. У текстах звернень студенти висловили вдячність, підтримку та впевненість у майбутній перемозі України.

Зі словами вдячності до присутніх звернувся заступник декана ФЕУ Дмитро Худик: «Щиро дякую вам за те, що організовуєте та долучаєтеся до таких благодійних ініціатив! Наші дії, слова та єдність формують додатковий суспільний простір підтримки, у межах якого кожен може зробити свій внесок у спільну справу».

Після завершення заходу учасники приєдналися до практичної волонтерської діяльності — виготовлення маскувальної сітки для потреб Збройних Сил України. Така діяльність сприяє формуванню у студентської молоді соціальної відповідальності, громадянської свідомості та навичок спільної роботи на благо держави.

Разом із сіткою українські військові отримають листи, що слугуватимуть своєрідними моральними оберегами та символами підтримки.

Західноукраїнський національний університет й надалі сприятиме розвитку волонтерських ініціатив та формуванню активної громадянської позиції серед студентів.