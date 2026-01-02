Доценти кафедри екології та охорони здоров’я ЗУНУ Олександр Бондар та Оксана Погорєлова, а також студенти-екологи Валентина Рудик та Анна Лис успішно пройшли навчання в Школі Екоурбанізму, яка тривала з 25 жовтня по 30 листопада 2025 року.

Навчання відбулося в Тернополі на базі Open Space Ternopil, де учасники опанували комплексну програму, що охоплювала ключові аспекти сучасного урбанізму та екологічних підходів до розвитку міських територій.

У межах курсу науковці та студенти набули важливі компетенції у сферах аналізу урбаністичного профілю міста та оцінки стану довкілля, почерпнувши ґрунтовну інформацію про принципи правильного озеленення, європейську практику Nature-Based Solutions, правила роздільного збору відходів, процеси їх переробки та рециклінгу.

Після завершення навчання усі учасники отримали сертифікати, що підтверджують їх підготовленість до участі в сучасних екоурбаністичних ініціативах та проєктах. Загальний обсяг навчання становить 30 годин.

Проєкт реалізується в межах ініціативи «Мери за економічне зростання» (M4EG), що фінансується Європейським Союзом та впроваджується Програмою розвитку ООН (ПРООН).

Цей досвід є важливим кроком для подальшої професійної діяльності викладачів та студентів ЗУНУ у сфері сталого розвитку та урбаністичних перетворень.

