До поліції звернувся житель одного із сіл Тернопільського району. Зі слів чоловіка, йому зателефонував невідомий, який представився працівником фінансової установи та розповів про нібито несанкціоновані дії сторонніх осіб із його банківською карткою.

Скориставшись довірою потерпілого, аферист отримав його персональні банківські дані та заволодів коштами з рахунку. У результаті чоловік втратив понад 261 тисячу гривень.

За даним фактом слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за статтею 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Тривають оперативно-розшукові заходи для розкриття злочину.

Поліцейські застерігають громадян від подібних шахрайств та нагадують основні правила безпеки:

працівники банків ніколи не телефонують із проханням повідомити реквізити картки, PIN-код, CVV-код чи одноразові паролі з SMS-повідомлень;

не переходьте за підозрілими посиланнями та не встановлюйте мобільні застосунки за порадою невідомих осіб, які представляються працівниками банку;

якщо маєте сумніви, припиніть розмову та самостійно зателефонуйте на офіційний номер банку, зазначений на зворотному боці платіжної картки.

У разі шахрайства або спроби його вчинення негайно повідомте поліцію за номером 102.

